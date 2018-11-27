Суд в Германии приговорил к 14 годам тюрьмы обвиняемого в подрыве автобуса «Боруссии»

Суд в Дортмунде приговорил к 14 годам лишения свободы гражданина Германии российского происхождения Сергея В., совершившего подрыв автобуса футбольного клуба «Боруссия», сообщает Zeit.

Суд признал его виновным в покушении на убийство 28 человек и подрыве трех самодельных бомб.

Как отмечает The Guardian, прокуроры утверждали, что обвиняемый взял кредит, чтобы сделать ставку на падение акций команды, а затем подорвал автобус. Сторона обвинения просила приговорить Сергея В. к пожизненному сроку.

Защита утверждала, что Сергей В. должен быть осужден только за совершение взрыва.

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Подрыв автобуса с футболистами произошел 11 апреля 2017 года. Тогда сработали три радиоуправляемые бомбы. Поблизости от места происшествия нашли записки с намеком на то, что преступление имеет мусульманский след. Ранее исламские террористы не оставляли подобные послания. Позже в интернете появились заявления от имени как правых, так и левых немецких радикалов, взявших на себя ответственность за преступление.

Спустя три дня правоохранители узнали о подозрительной финансовой трансакции. 28-летний гражданин Германии российского происхождения Сергей В. взял в банке потребительский кредит и купил биржевой контракт, который позволяет получить прибыль при падении акций «Боруссии». За Сергеем В. установили наблюдение, которое 21 апреля завершилось его арестом. В январе 2018 года он признал свою вину.