Путин одобрил введение налога для самозанятых в четырех регионах с 2019 года

Президент Владимир Путин одобрил пакет законопроектов, по которым самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели, не нанимающие работников по трудовым договорам, будут платить специальный налог. Соответстующие документы были опубликованы на официальном портале правовой информации.

Теперь с 1 января 2019 года в Москве, Подмосковье, а также в Калужской области и в Республике Татарстан в экспериментальном режиме появится «налог на профессиональный доход». Предполагается, что доходы от реализации товаров, работ и услуг физлицам будут облагаться по ставке 4%, а если они реализованы ИП и юрлицам — 6%.

Он коснется тех, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год (около 200 тысяч рублей в месяц). Платить налог нужно будет ежемесячно. Переход на новый налоговый режим будет добровольным, его можно будет оформить при помощи мобильного приложения «Мой налог». Тот, кто согласится на него, будет освобожден от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).