Следственный комитет проверит сообщения о пытках в омской ИК-3

Следственное управление СК по Омской области проверит информацию из публикации «Новой газеты» о пытках в исправительной колонии №3, сообщает РИА Новости.

«Информация будет проверена. Сотрудники уже получили распоряжение руководства», — рассказал агентству представитель ведомства.

При этом председатель региональной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Наталия Бугрова заявила РИА, что сигналов о жестоком обращении от заключенных не поступало, а последний раз представители ОНК посещали ее две недели назад и не выявили нарушений.

Напомним, накануне «Новая» опубликовала свидетельства освободившихся из омской ИК-3 заключенных, которые рассказали о пытках и сексуальном насилии со стороны как сотрудников ФСИН, так и сотрудничающих с администрацией заключенных. Ранее они сами обращались в региональный Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело о пытках в колонии.

В начале октября в другой колонии Омской области, ИК-6, произошел бунт заключенных. Он начался с конфликта с сотрудничающими с администрацией колонии активистами и после перерос в массовую драку. Несмотря на заявления омского УФСИН, что «обстановку удалось урегулировать», на следующий день заключенные объявили массовую голодовку. Через дыру в стене арестанты вывесили белую простынь с надписью «Спасите».