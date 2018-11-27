В Беларуси прекратили уголовное преследование еще шестерых журналистов по «делу БелТА»

Следственные органы Беларуси 27 ноября переквалифицировали с уголовных на административные дела в отношении шестерых журналистов, обвиняемых в незаконном доступе к платным материалам государственного информационного агентства БелТА, пишут TUT.BY и naviny.by.

Было прекращено уголовное преследование пятерых журналистов TUT.BY, в том числе Галины Уласик, Анны Калтыгиной, Дмитрия Бобрика, а также редактора интернет-сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексея Жукова.

26 ноября от уголовной ответственности освободили редактора TUT.BY Ульяну Бобоед и обозревателя БелаПАН Татьяну Коровенкову, а на прошлой неделе, 22 ноября, соответствующее решение было принято в отношении еще двух фигурантов — корреспондента Deutsche Welle Павлюка Быковского и редактора Realt.by Владислава Кулецкого.

Всех журналистов обязали погасить нанесенный ущерб (от 3 до 17 тысяч белорусских рублей — около 1,4-8 тысяч долларов) и заплатить административные штрафы в размере 30 базовых величин (735 белорусских рублей — около 23 тысяч российских рублей или 350 долларов). Со всех них сняли запрет на выезд из страны и отменили подписку о невыезде.

Напомним, о задержании в Беларуси журналистов TUT.BY. в том числе главреда Марины Золотовой, стало известно 7 августа. 8 августа сообщалось о задержании еще шестерых журналистов, а на следующий день задержали также главного редактора агентства «БелаПАН» Ирину Левшину. Впоследствии всех журналистов освободили 9-10 августа под подписку о неразглашении.

Всего по делу проходило 15 журналистов, которых обвиняют в несанкционированном доступе к платной подписке государственного информационного агентства БелТА.

Уголовное дело против них было возбуждено по статье 349 УК Беларуси (несанкционированный доступ к компьютерной информации, предусматривает до 2 лет лишения свободы). Золотовой предъявили обвинение по части 2 статьи 425 УК Беларуси (бездействие должностного лица, наказание — до 5 лет лишения свободы).