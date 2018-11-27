В Керчи арестовали трех раненных украинских моряков. К ним не пустили адвокатов

Керченский городской суд арестовал на два месяца до 25 января трёх украинских моряков, Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороку, раненых в результате захвата российскими пограничниками. Заседания проходили в Керченской больнице, и ни к одному из военнослужащих не пустили независимых адвокатов.

Адвокат международного объединения «Агора» Алексей Ладин, участвующий в деле в интересах Василия Сороки, предположил, что следователь в Керчи намеренно на протяжении всего дня уклонялся от контактов с ним, несмотря на соглашение адвоката с родственниками.

«Вполне возможно, что такое поведение следователя, который знал о наличии адвоката по соглашению, и тем не менее ходатайствовал об аресте Сороки, не известив меня,

говорит о физическом давлении, которому может подвергаться мой подзащитный»,

— рассказал Ладин. Адвокат намерен подать жалобу на действия следователя и все же принять участие в защите Василия Сороки.

По информации источников, Василий Сорока — один из двух сотрудников управления контрразведки СБУ, наличие которых на захваченных кораблях признала пресс-служба ведомства.

Ранее 27 ноября Киевский районный суд Симферополя арестовал — также на два месяца до 25 января — 12 украинских моряков, задержанных после конфликта с участием украинских и российских кораблей в Керченском проливе. Предполагалось, что оставшимся 12 морякам, в том числе трем раненым, изберут меру пресечения 28 ноября.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. Российская сторона заявляет, что корабли незаконно пересекли границу, так как Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев же утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа.

После инцидента Украина обвинила Россию в «ведении агрессивной войны», объявила военное положение в приграничных с Россией областях и ввела ограничения на КПП в Херсонской области для россиян, выезжающих или въезжающих на полуостров.