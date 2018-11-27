Ведущий «России 1» Сергей Брилев подтвердил наличие британского гражданства и квартиры в Лондоне

Заместитель директора телеканала «Россия» и ведущий программы «Вести в субботу» Сергей Брилев в фейсбуке подтвердил наличие у него второго гражданства. Ранее британский паспорт и квартиру в Лондоне за 700 тысяч фунтов стерлингов у журналиста обнаружил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Брилев отметил, что о его втором гражданстве знают его работодатели, а поскольку он не работает на госслужбе и не имеет доступа к гостайне, это не запрещено и он «никаких законов не нарушил».

«Что же касается собственности в Лондоне, то она приобретена на средства, источники которых прозрачны и хорошо известны соответствующим финансовым и налоговым органам», — написал ведущий.

Он также добавил, что у его жены, Ирины Брилевой, нет британского гражданства. Об этом ранее говорила и сама Брилева «Дождю». Однако в расследовании ФБК о ней говорилось лишь то, что она является резидентом страны.

Напомним, 22 ноября Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о британском гражданстве и имуществе телеведущего Сергея Брилева. ФБК обнаружил его вместе с супругой в списке британских избирателей за 2001 год, для попадания в который необходимо быть гражданином страны, стран Британского содружества наций или одной из стран Евросоюза, а также резидентом Великобритании.

ФБК также выяснил, что у его супруги есть доля в управляющей компании многоквартирного жилого дома на западе Лондона, а в собственности у нее с февраля 2016 года находится квартира в этом районе стоимостью около 700 тысяч фунтов.