ЦСКА после проигрыша чешской «Виктории» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Московский ЦСКА со счетом 1:2 уступил чешскому клубу «Виктория» в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

👎 ЦСКА лишился шансов на выход из группы



👍 "Аякс" вышел в плей-офф впервые с сезона 2005/06#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/t2cpjYGPWu — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 27, 2018

Голом на 10-й минуте отметился полузащитник ЦСКА Никола Влашич, реализовавший пенальти, а футболисты «Виктории» отличились во втором тайме: свои голы забили хавбек Роман Прохазка на 56-й минуте и защитник Лукаш Хейда на 81-й.

Сейчас ЦСКА с 4 очками занимает последнее место в группе G, тогда как «Виктория» с тем же количеством баллов находится на третьей строчке.

Проиграв итальянской «Роме» в предыдущем матче, московский клуб упустил первое место в группе, которое занимал после двух игр. В группе лидируют «Рома» и «Реал», которые набрали по девять очков и сыграют друг с другом сегодня в 23:00 мск.