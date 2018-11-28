В США граждан России и Казахстана заочно обвинили в кибермошенничестве

Федеральный суд Бруклина предъявил заочные обвинения в кибермошенничестве шестерым гражданам России и двоим гражданам Казахстана, а также выдал ордеры на их арест, говорится на сайте министерства юстиции США.

Всего они реализовали две крупные схемы. В рамках первой они продавали компаниям рекламу на своих площадках, создавая на них видимость активности пользователей. С сентября 2014-го по декабрь 2016-го они арендовали сервера, которые использовали для автоматической загрузки около 5 тысяч своих фальшивых доменов. Эта схема позволила им сымитировать миллиарды просмотров и принесла им 7 миллионов долларов.

С декабря 2015 по октябрь 2018 года они работали по другой схеме, которая принесла им уже 29 миллионов долларов от рекламодателей. Они использовали уязвимости у более 1,7 миллиона компьютеров обычных пользователей и без ведома владельцев использовали скрытые браузеры для загрузки своих веб-страниц и рекламных объявлений.

Трое обвиняемых по делу уже были задержаны в разных странах мира: в октябре в Малайзии был задержан гражданин Казахстана Сергей Овсянников, в ноябре в Болгарии арестовали россиянина Александра Жукова, а в Эстонии — второго гражданина Казахстана Евгения Тимченко. Все они ожидают решения об экстрадиции. Другие фигуранты, Борис Тимохин, Денис Авдеев,Дмитрий Новиков, Александр Исаев и Михаил Андреев, пока находятся на свободе.

Консульства России и Казахстана в Нью-Йорке заявили, что держат ситуацию на контроле.