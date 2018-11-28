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«Коммерсант» узнал о схеме вывода хакерами денег по исполнительным листам

Общество

 

Хакеры придумали новый способ вывода похищенных денег, задействующий юристов и исполнительные листы. Об этом газете «Коммерсант» рассказали специалисты по информационной безопасности крупных российских банков. 

Средства снимаются судебными приставами по легальным исполнительным листам по долгам за оплату юридических услуг. 

План заключается в том, что сначала создается подставная компания, которая какое-то время находится в спящем состоянии. Она заключает договор с юридической фирмой, которая подает на нее иск о взыскании долга за неоплату услуг.

В последствии хакеры похищают деньги у корпоративных клиентов банка путем подмены реквизитов на счет фиктивной компании, и в банк от приставов приходит реальный исполнительный лист, согласно которому похищенная сумма должна быть востребована как долг за неоплаченные юридические услуги. 

Как отмечает газета, банк обязан перевести необходимую сумму в рамках исполнительного производства и не может отказать в переводе, даже зная о происхождении средств.

Собеседник в одном из банков предположил, что «нельзя исключить и некий сговор с отдельными недобросовестными приставами», которые точно в день поступления похищенных средств направляют в банк исполнительный лист, лежащий без дела долгое время. В Федеральной службе судебных приставов от комментариев отказались.

Теги:
приставы, мошенничество, хакеры, банки, va
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