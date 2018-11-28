«Коммерсант» узнал о схеме вывода хакерами денег по исполнительным листам

Хакеры придумали новый способ вывода похищенных денег, задействующий юристов и исполнительные листы. Об этом газете «Коммерсант» рассказали специалисты по информационной безопасности крупных российских банков.

Средства снимаются судебными приставами по легальным исполнительным листам по долгам за оплату юридических услуг.

План заключается в том, что сначала создается подставная компания, которая какое-то время находится в спящем состоянии. Она заключает договор с юридической фирмой, которая подает на нее иск о взыскании долга за неоплату услуг.

В последствии хакеры похищают деньги у корпоративных клиентов банка путем подмены реквизитов на счет фиктивной компании, и в банк от приставов приходит реальный исполнительный лист, согласно которому похищенная сумма должна быть востребована как долг за неоплаченные юридические услуги.

Как отмечает газета, банк обязан перевести необходимую сумму в рамках исполнительного производства и не может отказать в переводе, даже зная о происхождении средств.

Собеседник в одном из банков предположил, что «нельзя исключить и некий сговор с отдельными недобросовестными приставами», которые точно в день поступления похищенных средств направляют в банк исполнительный лист, лежащий без дела долгое время. В Федеральной службе судебных приставов от комментариев отказались.