Минфин США оштрафовал американскую компанию за поставки «дочке» концерна «Алмаз-Антей»

Министерство финансов США оштрафовало американскую компанию Cobham Holdings, Inc. на 87,5 тысяч долларов за поставку комплектующих российскому концерну «Алмаз-Антей», находящемуся под санкциями. Об этом говорится на сайте министерства.

Aeroflex/Metelics, Inc., бывшая «дочка» Cobham, с 31 июля 2014 года по 15 января 2015 года трижды нарушила санкции, введеные против «Алмаз-Антея» в 2014 году из-за событий на Украине.

Так, она через различных дистрибьютеров в Канаде и России тайно передавала ООО «Алмаз-Антей Телекоммуникации» (51% которой принадлежит «Алмаз-Антею») компоненты для сборки коммерческого радиолокатора управления воздушным движением.

Представители Cobham сами обнаружили нарушение и обратились в Минфин. В итоге они смогли достичь досудебного соглашения, по которому компания выплатит штраф.