Reuters нашло в отчетностях ВТБ кредит ЦАР на 12 млрд долларов. В банке заявили об ошибке

ВТБ в последнем квартальном отчете на сайте Центробанка сообщил о выдаче Центральноафриканской республике кредита в 12 миллиардов долларов. На это обратило внимание агентство Reuters, которому в банке объяснили, что долг был приписан по ошибке.

Информация о долге находилась в таблице, которую приложили к отчетности: там перечислялись обязательства разных стран на 1 октября, и у ЦАР (в таблице под номером 31) была указана сумма в 801,93 миллиарда рублей (около 12 миллиардов долларов). Как отмечает Reuters, это в шесть раз превышает годовой ВВП страны, который составляет 1,95 миллиардов долларов

В ВТБ объяснили появление этой цифры ошибкой: «Вероятно, в системе была допущена техническая ошибка, когда странам присваиваются коды». При этом представитель банка не стал отвечать, кто ответственен за ошибку и почему ее никто не обнаружил.

Представитель правительства ЦАР Анже Максим Казагуй также опроверг информацию: «Это кажется мне не очень достоверным, поскольку сумма превышают всю долговую нагрузку страны». Он также напомнил, что поскольку страна является членом Международного валютного фонда (МВФ), она должна обсуждать с ним каждый кредит.