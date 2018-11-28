В Приморье депутаты отклонили проект возврата прямых выборов мэра

Депутаты Заксобрания Приморья отклонили проект о возврате прямых выборов мэра, сообщает Интерфакс. При этом они одобрили версию врио губернатора края Олега Кожемяко, которая позволит муниципалитетам самим решать, как именно будут проходить выборы мэра.

Оба законопроекта депутаты рассмотрели посредством рейтингового голосования: за проект Кожемяко проголосовали 29 депутатов, за второй проект от депутата КПРФ Артема Самсонова — 11.

Законопроект, предложенный Кожемяко, предусматривает, что городские чиновники будут самостоятельно выбрать оптимальный способ избрания главы — либо прямые выборы, либо проведение конкурса.

Самсонов же предлагал обязать избирать на муниципальных выборах глав городских округов и муниципальных районов. Однако на этот законопроект дал отрицательный отзыв Совет муниципальных образований Приморья.

При этом Кожемяко, когда говорил о написании законопроекта, утверждал, что является сторонником прямых выборов. «Я за открытые выборы, пусть горожане выберут, кого любят, им надо дать высказаться. Открытые выборы — это прямой и понятный путь», — приводило его слова РИА.

Прямые выборы мэров в Приморье депутаты Заксобрания края отменили в ноябре 2014 года.

Бывший губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко стал врио главы Приморья после отставки Андрея Тарасенко, который покинул должность из-за обвинений в нарушениях на губернаторских выборах. После голосования ЦИК отменил их итоги, новая дата была назначена на 16 декабря.

Кожемяко уже успел зарегистрироваться на них самовыдвиженцем, при этом лидер предыдущего голосования, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, не смог пройти муниципальный фильтр.