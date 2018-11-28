Трамп допустил отмену встречи с Путиным из-за инцидента в Азовском море

Президент США Дональд Трамп допускает, что встреча с президентом России Владимиром Путиным, которая намечается во время саммита G20, может быть отменена из-за ситуации в Азовском море. Об этом Трамп сказал в интервью The Washington Post.

«Я получу полный отчет [об инциденте] сегодня ночью. И это будет определяющим фактором. Может быть, у меня не будет встречи (…) Увидим это, все зависит от содержания отчета», — заявил Трамп.

Он также добавил, что ему не нравится «вся эта агрессия».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявляла, что Трамп готовится к встрече с Путиным в Аргентине во время саммита G20. По словам советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, лидеры двух стран продолжат обсуждать те вопросы, затронутые во время предыдущей встречи в Хельсинки.

В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что план переговоров «в целом готов», при этом глава российского МИД Серей Лавров призывает «не ожидать сенсаций» от этой встречи.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. Российская сторона заявляет, что корабли незаконно пересекли границу, так как Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев же утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа.

После инцидента Украина обвинила Россию в «ведении агрессивной войны», объявила военное положение в приграничных с Россией областях и ввела ограничения на КПП в Херсонской области для россиян, выезжающих или въезжающих на полуостров.