В Петербурге координатора «Весны» задержали за баннер «принадлежит Ингушетии» на мосту Кадырова

В Санкт-Петербурге задержали координатора регионального отделения движения «Весна» Валентина Хорошенина, на него составили протокол по статье о нарушении порядка проведения массового мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), сообщается в телеграм-канале движения.

Его доставили в 74-й отдел полиции Красносельского района, где с ним должна провести беседу сотрудница Центра «Э» о его акции против соглашения о границах между Чечней и Ингушетией.

Хорошенин уточнил в разговоре с «ОВД-Инфо», что его задержали прямо у выхода из дома, когда он собирался на учебу.

В понедельник 26 октября активисты «Весны» вывесили баннер с надписью «Принадлежит Ингушетии» на мосту имени Ахмата Кадырова в знак протеста против передачи территории Ингушетии Чечне.

27 ноября Конституционный суд России начал проверять соглашение об административных границах и законы федеральных парламентов на соответствие Конституции. Накануне также стало известно, что несогласные с соглашением ингушские активисты подали в республиканский избирком заявку на проведение референдума по этому вопросу.

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Напомним, соглашение об административных границах между Чечней и Ингушетией 26 сентября подписали главы республик Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров. 4 октября документ был ратифицирован и 16 октября вступил в силу.

В конце октября Конституционный суд Ингушетии признал незаконным соглашение о границах с Чечней и постановил, что его необходимо утвердить на референдуме.

Глава республики Юнус-Бен Евкуров не согласился с его решением: поскольку четкой границы между республиками не существовало, соглашение не изменило территорию, а установило ее. поскольку четкой границы между республиками не существовало, соглашение не изменило территорию, а установило ее. «Вот когда мы установили границу, после этого мы не имеем права изменять границу без референдума»,— говорил он.