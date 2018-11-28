В Москве эвакуируют десять торговых центров после анонимных звонков о заложенной бомбе

В Москве эвакуируют десять торговых центров после получения анонимных звонков о якобы заложенных бомбах, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

Звонки с угрозой взрыва поступили в ТЦ «Город» на шоссе Энтузиастов, «Горбушкин двор» в Багратионовском проезде, ТЦ «Вива» на улице Поляны, ТЦ «Капитолий» на Шереметьевской улице, а также «Цветной», «Атриум», «Мегаполис» и другие. В общей сложности, из зданий эвакуировали около четырех тысяч человек.

Сейчас в торговых центрах работают полицейские и кинологи, которые обследуют территорию. Пока угроза взрыва ни в одном из них не подтверждается.

В Москве пять ТЦ эвакуируют после поступления анонимных звонков с угрозой минирования - Цветной, Атриум, Мегаполис, Капитолий и Горбушкин двор pic.twitter.com/mIfnnUNN8w — Дикая Москва (@WildWildMoscow) November 28, 2018

Напомним, осенью прошлого года по всей России прокатилась волна анонимных сообщений о минировании вокзалов, торговых центров и административных зданий. Тогда всего за месяц неизвестные «заминировали» 2 460 объектов в 170 городах. Все угрозы оказались ложными.

По фактам анонимных звонков об угрозе взрыва тогда были заведены сотни уголовных дел. В МВД утверждали, что большинство анонимных сообщений поступали из Сирии.