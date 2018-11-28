Правительство выделило 10 млрд рублей для закупки алюминия. Акции попавшего под санкции «Русала» выросли в цене

Правительство выделило Росрезерву 10 млрд рублей на закупку и хранение 50 тысяч тонн алюминия. Об этом говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

При этом по текущему курсу Центробанка данная сумма эквивалентна 5% от выручки за третий квартал 2018 года компании «Русал», одной из крупнейших по экспорту алюминия в России и попавшей под санкции США.

После публикации документа акции компании на Московской бирже выросли до 29,365 рублей, тем самым полностью отыграв снижение, которое произошло после новостей об инциденте в Азовском море.

Ранее правительство предложило выделить для Росгвардии из резервного фонда 2 млрд рублей на покупку не менее 600 «колесных транспортных средств». В документе объясняется, что из-за «сжатых сроков» контракты будут заключены с единственным поставщиком: заводом «Урал» и ПАО «Арзамасский машиностроительный завод»», которые входят в группу «ГАЗ» и «Русские машины» бизнесмена Олега Дерипаски.

Напомним, Олег Дерипаска и связанные с ним компании находятся под действием санкций Минфина США с 6 апреля. В мае бизнесмен согласился покинуть пост совета директоров компании «Русал» и снизить свою долю в компании En+ ниже 50%, чтобы США сняли с нее санкции.