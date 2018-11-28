Корреспондент «Новой газеты» Алиса Кустикова стала лауреатом премии Thomson Foundation для молодых журналистов
«Новая газета»редакция
Корреспондент отдела расследований «Новой газеты» Алиса Кустикова получила премию «Young Journalist of the Year», которую ежегодно вручают Thomson Foundation и Foreign Press Association in London (FPA).
Церемония вручения премии прошла в Лондоне.
Алиса Кустикова получила награду за расследования:
- «Медные люди». Как компания, принадлежащая кипрскому офшору, обзавелась своей «армией»
- Черный альбом. Как «карусельщики» прокатили Петербург на выборах
- «Да хоть удавитесь!». Как выселяют из квартир в Петрозаводске людей, взявших займ у предпринимателей с высокопоставленными родственниками
Помимо корреспондента «Новой», на премию были номинированы двое журналистов: Асад Пабани из Пакистана — за документальную историю о задержании 24 христиан правоохранительными органами, и Йен Дуонг До Бао из Вьетнама — за истории о женщинах, которые были похищены и проданы в Китай.
Редакция «Новой» поздравляет Алису с победой!