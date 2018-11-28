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Корреспондент «Новой газеты» Алиса Кустикова стала лауреатом премии Thomson Foundation для молодых журналистов

Культура

 

Корреспондент отдела расследований «Новой газеты» Алиса Кустикова получила премию «Young Journalist of the Year», которую ежегодно вручают Thomson Foundation и Foreign Press Association in London (FPA).

Церемония вручения премии прошла в Лондоне.

 

Алиса Кустикова получила награду за расследования: 

Помимо корреспондента «Новой», на премию были номинированы двое журналистов: Асад Пабани из Пакистана  за документальную историю о задержании 24 христиан правоохранительными органами, и Йен Дуонг До Бао из Вьетнама  за истории о женщинах, которые были похищены и проданы в Китай.

Редакция «Новой» поздравляет Алису с победой!

Теги:
новая газета, премии
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