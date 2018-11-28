«Если есть бюджет, можно зайти практически в любой канал»: «Проект» рассказал о работе крупнейших политических Telegram-каналов

Администрация президента России и российские корпорации сотрудничают с некоторыми крупнейшими политическими Telegram-каналами. Об этом говорится в расследовании интернет-издания «Проект».

Издание утверждает, что работать с создателями крупнейших каналов администрация президента начала на рубеже 2016—2017 годов — тогда на это просили несколько сотен миллионов рублей. В преддверии президентских выборов их сотрудничество усилилось, и одним из самых первых примеров этого была кампания против Алексея Навального.

Сотрудники администрации президента, как пишет издание, не заводили собственных каналов, а предпочли работать через «подрядчиков» — платить уже существующим каналам за публикацию нужной информации или наоборот — за полную блокировку определенной темы.

На основании разговоров с авторами каналов и источниками в администрации «Проект» разделил крупнейшие каналы по сферам влияния. Так, по данным журналистов, администрация президента через Фонд развития гражданского общества экс-главы внутриполитического управления АП Константина Костина работает с каналами «Методичка», «Минправды» и «Давыдов. Индекс», а также через Кристину Потупчик — с каналами бывших активистов движения «Наши» («Полный П», «Акитилоп», Ortega и связанными с ними каналами «338» и «Медиатехнолог»).

К другой категории собеседники «Проекта» отнесли каналы «Мастер пера», «Пяр во время чумы» и «Незыгарь», которые, как утверждает издание, также работали с АП. Последний какое-то время контролировала «Национальная Медиа Группа» Юрия Ковальчука. При этом посты в нем публикует Владислав Клюшин, технолог Минобороны и владелец компании «М 13», которая разработала систему мониторинга СМИ «Катюша», которой пользуются министерство обороны и администрация президента.

Еще часть каналов, «Буровая», «ТЭК-ТЭК» и «Караульный», по данным издания, связаны с «Роснефтью». Последний компания якобы купила за 10 миллионов рублей в октябре прошлого года, уверяют источники издания. Хотя администрация канала и пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев эту информацию опровергают, негатив о «Роснефти» после предполагаемой покупки из канала исчез.

Самую большую сумму за публикацию постов требует канал «Незыгарь»: 1,5 биткоина за пост свыше ста слов (около 630 тысяч рублей) и по 0,008 биткоина за слово в более коротких постах. Корреспонденту издания также предложили купить «пакет из трех публикаций» — за 3 биткоина. У других каналов расценки ниже: за посты в «Караульном», «Футляре от виолончели», «Кремлевском мамковеде», «Медиатехнологе» и «Бойлерной» у журналистов попросили от 30 до 60 тысяч рублей.

Помимо проплаченных постов владельцы каналов предлагают клиентам и другую услугу: за определенную плату они перестают публиковать негативные посты на нужную тему. Точных расценок издание не приводит, но отмечает, что блок в пяти-шести ведущих каналах будет стоить от полутора до шести миллионов рублей в месяц.

Так, например, с предложением поставить блок на новости об арестованных футболистах Александре Кокорине и Павле Мамаеве к владельцу крупного канала недавно обращался «крупный футбольный клуб», пишет издание. У некоторых существует и «блок на блок»: издание приводит историю неназванного чиновника, которому отказали в покупке блока на новости о его начальнике — это якобы уже ранее оплатили его конкуренты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя расследование «Проекта», заявил ТАСС, что в информационном пространстве ходит много слухов о влиянии на Telegram-каналы.

«Вполне очевидно, что есть Telegram-каналы, которые находятся в лагере критиков Кремля. Есть те, кто, скажем так, пытается объективно критиковать те или иные процессы», — заявил Песков, добавив, что «есть те, кто делает это в заказном платном режиме».

«Поэтому в данном случае идет речь о многообразии», — подытожил пресс-секретарь главы государства, не став комментировать конкретные факты из расследования журналистов.