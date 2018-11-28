Новосибирский концерт группы IC3PEAK отменили после давления ФСБ. Их концерты уже срывали в Нижнем Новгороде, Перми, Казани и Воронеже

В Новосибирске отменили концерт электронной группы IC3PEAK, назначенный на 1 декабря. Об этом в соцсетях написали владельцы клуба «Лофт Парк Подземка».

Они не указали причины отмены ни в своем сообщении, ни позднее — в разговоре с РИА Новости. При этом представитель группы Олег Митрофанов рассказал «Дождю», что владельцы клуба «общались с ФСБ неделю», после чего им стали поступать угрозы.

Митрофанов также отметил, что в разговоре с организаторами силовики высказывали претензии к выпущенному в октябре клипу на песню «Смерти больше нет». «Все происходит по указке Москвы, им не понравился наш клип. Владельцы одного из клубов защищали нас перед администрацией, а им заявили, что есть проблемы с клипом — "музыка у ребят нормальная, но не клип"», — сказал он «Сибирь.Реалии»

На прошлой неделе музыканты рассказали о давлении силовиков в Нижнем Новгороде и Казани — в каждом городе им пришлось сменить по три площадки из-за поступавшим организаторам угроз. Их концерт в Воронеже, назначенный на 6 декабря, также пришлось отменить — в этот день в клубе решила провести проверку МЧС. Накануне музыканты отменили концерт в Перми за несколько часов до его начала, а организатора мероприятия задержали и доставили в отделение.

Помимо IC3PEAK, в последнее время после давления правоохранительных органов на владельцев клубов и концертных площадок были сорваны концерты рэпера Хаски, Элджея, Jah Khalib, Ганвеста, Монеточки, Matrang и группы «Френдзона».

Глава группы «Агора» Павел Чиков без указания источника информации писал в своем телеграм-канале, что «черный список» музыкантов, которых нельзя допускать до выступлений в регионах России, спускается из центрального аппарата ФСБ России.