Путин назвал инцидент в Керченском проливе «провокацией, организованной в преддверии выборов президента Украины»

Президент России Владимир Путин назвал «провокацией, организованной в преддверии выборов президента Украины» конфликт с участием российских и украинских кораблей в Керченском проливе. Российский президент впервые высказался о случившемся в ходе дискуссии на инвестиционном форуме «Россия зовет».

«Что касается этого инцидента в Черном море: это провокация, безусловно. Провокация, которая организована действующей властью, думаю, что и президентом действующим — в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года», — сказал он.

По словам Путина, украинским властям «нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов (Порошенко — ред.) — прежде всего из оппозиции».

Путин: Киевские власти активно продают антироссийские настроения. У них ничего другого нет. И все им сходит с рук. Если завтра они захотят есть младенцев на завтрак, им наверное, подадут и младенцев. Скажут: они же хотят кушать! Но это очень близорукая позиция pic.twitter.com/89DMNBm2iP — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 28, 2018

«Почему я так думаю и почему я уверен даже, что это именно так? Смотрите: произошел инцидент в Черном море. Но это же такой пограничный инцидент, не более того. А что было в 2014 году, когда Крым решил присоединиться к России? Это же совсем другая история, масштабная. Или тяжелые события гражданской войны на Украине — на юго-востоке, в Донбассе, в Луганской области — с применением со стороны правительственных войск танков, тяжелой артиллерии, авиации. Война по сути, и никакого военного положения не вводилось», — заявил Путин.

По мнению российского лидера, Украина специально обостряет отношения с Россией:

«Такое впечатление, что чего они не сделают, им все сходит с рук. Если они потребуют сегодня младенцев на завтрак, им, наверное, подадут и младенцев. «А что же, — скажут. — Они хотят кушать».

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. Российская сторона заявляет, что корабли незаконно вошли в российские воды, так как Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев же утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа.

Через два дня суд в Крыму арестовал задержанных украинских моряков за незаконное пересечение границы. После инцидента Украина обвинила Россию в «ведении агрессивной войны», объявила военное положение в приграничных с Россией областях и ввела ограничения на КПП в Херсонской области для россиян, выезжающих или въезжающих на полуостров.