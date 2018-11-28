В Омской области в честь Егора Летова назовут частный аэропорт. В шорт-лист имен для аэропорта Омска музыкант не попал

Частный аэропорт Поповка в 15 километрах от Омска назовут в честь участника группы «Гражданская оборона» Егора Летова. О своем решении ТАСС рассказал его владелец Александр Анисимов.

«Как бы кто не относился к Егору Летову — это музыкальная легенда, и его невозможно вычеркнуть из нашей летописи. Достаточно много людей голосовали за его имя, и в их поддержку мы решили назвать наш аэропорт именем Летова. <...> Мы просто хотим увековечить его имя», — объяснил он агентству. Сейчас он готовит все необходимые документы для подачи заявки в Росавиацию.

Читайте также Не время менять имена. Конкурс на новые названия аэропортов продемонстрировал уровень консерватизма в стране

Шорт-лист имен, в честь которых в рамках конкурса «Великие имена России» могут быть названы 47 аэропортов по всей стране, был опубликован в начале ноября. Результаты будут подведены в конце месяца.

Как замечали СМИ, в него не попали лидеры первого этапа голосования в соцсетях — футболист Александр Анюков (аэропорт Курумоч, Самара), музыканты Илья Лагутенко (аэропорт Владивостока) Сергей Шнуров (аэропорт Пулково, Санкт-Петербург), а также Егор Летов (аэропорт Омск-Центральный).

После отказа организаторов конкурса включить его в шорт-лист голосования активисты вывешивали баннеры в поддержку Летова на Юбилейном мосту Омска и по пути в московский Шереметьево, российский энтомолог дал его имя новому виду жуков-пилоусов, а сервис по бронированию билетов Aviasales на своем сайте переименовал аэропорт Омск-Центральный в его честь.