РБК: из законопроекта о криптовалютах исключили понятие майнинга

Из законопроекта «О цифровых финансовых активах», который по плану будет регулировать финансовые отношения в области криптовалют, исключили вопросы обращения уже существующих криптовалют и майнинга. Об этом сообщает РБК со ссылкой на последнюю редакцию поправок ко второму чтению законопроекта в Госдуме.

Подлинность поправок изданию подтвердили два участника согласования документа, которое проходило с участием депутатов, представителей правительства, Центробанка (ЦБ) и бизнес-сообщества. Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков сказал изданию, что нижняя палата парламента планирует рассмотреть во втором чтении законопроекты, регулирующие рынок криптоактивов, до конца 2018 года.

РБК отмечает, что в документе говорится о выпуске, учете и обращении цифровых финансовых активов (ЦФА). Под ними подразумеваются денежные требования, эмиссионные ценные бумаги и права участия в капитале, выпущенные в цифровом виде (в форме токенов). При этом выпускать их в рамках российского законодательства смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе лица без гражданства и иностранцы, в рамках единой информационной системы. Ее операторами смогут быть юрлица, работающие по нормам российского права, включенные в реестр ЦБ.

Сделки по купле-продаже ЦФА и их обмен на токены других типов, согласно поправкам, смогут осуществляться только через биржи или кредитные организации. При этом право устанавливать порядок и случаи выпуска цифровых активов, оборот которых не будет регулироваться законом, закрепляется за ЦБ.

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Руководитель блокчейн-интегратора Sputnik DLT Артем Толкачев сказал РБК, что под понятием цифровых активов, которые закон не будет регулировать, скорее всего, подразумевается криптовалюта. «Исходя из текущей формулировки законопроекта, операционные цифровые знаки создаются и обращаются исключительно внутри информационной системы, в которой они были созданы, и по правилам такой системы», — объяснил он, отметив, что «это противоречит основному принципу всех популярных криптовалют, а именно свободы их передачи и обращения».

В мае 2018 года Госдума в первом чтении приняла законопроект «О цифровых финансовых активах». Криптовалюта и токен, признавались имуществом, которое можно покупать и продавать. При этом устанавливалось, что они не являются законным средством платежа на территории России.