Художник установил скульптуру «Крик» на месте убийства Бориса Немцова

На месте убийства политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве появилась скульптура из арматуры по мотивам картины художника Эдварда Мунка «Крик». Арт-объект неподалеку от Кремля установил художник Константин Бенькович.

«Для своих работ я беру образы из массовой культуры, но придают им немного другой смысл. Мне кажется, что работа Мунка о боли и скорби очень удачно сюда вписалась», — рассказал Бенькович в разговоре с «Афишей Daily».

Фото: Константин Бенькович/ Facebook

«Москвичи, не знаю сколько провисит, но пока можно увидеть вживую», — написал художник в фейсбуке.

Российского оппозиционера Бориса Немцова убили выстрелом в спину 27 февраля 2015 года в центре Москвы. На месте убийства политика вскоре появился стихийный мемориал, который круглосуточно охраняют активисты. За время существования мемориал его множество раз демонтировали коммунальные службы города, а участники движения патриотического движения SERB пытались его осквернить. Так, например, в конце октября они разорвали и унесли с собой венок, который возложил к мемориалу советник президента США Джон Болтон.