Суд в Крыму арестовал сотрудника СБУ и командира корабля, задержанных после конфликта в Керченском проливе

обновление Киевский суд Симферополя заключил под стражу до 25 января 2019 года командира буксира «Яны Капу» Олега Мельничука и капитана 3 ранга Владимира Лисового, сообщает РИА Новости. Таким образом, под арестом находятся все 24 украинца, задержанные из-за конфликта в Керченском проливе.

Киевский районный суд Симферополя продолжил избирать меру пресечения для украинских моряков, задержанных из-за инцидента в Керченском проливе.

РИА Новости передает, что в настоящее время арестованы на два месяца, до 25 января 2019 года,

Суд должен избрать меру пресечения еще для двух граждан Украины.

Накануне Керченский городской суд арестовал на два месяца трех украинских моряков Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороку, раненых в результате захвата российскими пограничниками. Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу на два месяца до 25 января еще 12 украинских моряков.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. Российская сторона заявляет, что корабли незаконно пересекли границу, так как Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев же утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа.

После инцидента Украина обвинила Россию в «ведении агрессивной войны», объявила военное положение в приграничных с Россией областях и ввела ограничения на КПП в Херсонской области для россиян, выезжающих или въезжающих на полуостров.