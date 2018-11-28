В Москве на второй день работы сломалась канатная дорога. Ее должны были открыть еще к началу ЧМ-2018

Обновлено Позже в пресс-службе Московской канатной дороги заявили, что она перестала работать из-за кибератаки на серверы объекта. «Сегодня в 14:00 мск компьютерные серверы Московской канатной дороги подверглись несанкционированной кибератаке. Сотрудники, обнаружив это, приостановили движение дороги, после чего оперативно высадили всех пассажиров на станциях назначения для обеспечения максимальной безопасности пассажиров», — заявили ТАСС в пресс-службе, не уточнив, кто быть возможным инициатором атаки.

В Москве на второй день работы вышла из строя канатная дорога, которая связывает олимпийский комплекс «Лужники» с Воробьевыми горами, передает «Говорит Москва».

Канатная дорога должна была принимать пассажиров до 23:00, однако около 15:00 посетителям, простоявшим в очереди около двух часов, сотрудники полиции сообщили, что сегодня канатная дорога работать больше не будет, пишет «Российская газета».

Напомним, канатную дорогу к «Лужникам» планировалось построить к концу 2017 года и запустить к началу Чемпионата мира по футболу, который стартовал 14 июня. Однако в апреле заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что к началу ЧМ открыть дорогу не успеют.