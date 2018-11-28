В Вологде отменили концерт «Френдзоны» из-за давления властей и прокуратуры. Концерты группы также срывали в Кемерове и Красноярске

В Вологде отменили концерт группы «Френдзона», который должен был пройти 4 декабря, сообщает «Медиазона».

Тур-менеджер группы Анастасия Зайцева рассказала изданию, что руководство клуба сообщило организатору концерта о давлении со стороны администрации города и прокуратуры. По ее словам, менеджеры не получали в Вологде никаких официальных бумаг, при этом власти и правоохранители посчитали, что проведение мероприятия «нарушает несколько федеральных законов по защите детей».

Зайцева сообщила о сорванном силовиками концерте в Красноярске, где группа из-за давления прокуратуры сменила три площадки. В ведомстве представителю площадки вручили предостережение о недопустимости нарушения закона. В прокуратуре заключили, что если несовершеннолетние услышат песни группы на концерте, то это нарушит их право на «нормальное физическое, интеллектуальное психическое, духовное и нравственное развитие».

Концерт «Френдзоны» в Кемерове должен был состояться 13 ноября, но управляющая площадкой отменила его перед началом мероприятия из-за письма из администрации города с рекомендацией не проводить мероприятие.

Ранее концерт электронной группы IC3PEAK, назначенный на 1 декабря, отменили в Новосибирске после претензий Федеральной службы безопасности (ФСБ). В последнее время после давления правоохранительных органов на владельцев клубов и концертных площадок также были сорваны концерты рэпера Хаски, Элджея, Jah Khalib, Ганвеста, Монеточки и Matrang.

Глава группы «Агора» Павел Чиков без указания источника информации писал в своем telegram-канале, что «черный список» музыкантов, которых нельзя допускать до выступлений в регионах России, спускается из центрального аппарата ФСБ России.