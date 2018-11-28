Премию «Русский букер» могут закрыть в 2019 году из-за отсутствия финансирования

Литературную премию «Русский букер» могут закрыть в январе 2019 года из-за отсутствия финансирования, сообщает ТАСС.

Литературный секретарь премии Игорь Шайтанов рассказал агентству, что в настоящее время не удалось найти спонсора и заручиться поддержкой бизнеса. По его словам, на поддержание «Русского Букера» нужно 10 миллионов рублей.

«Если договор не будет заключен до середины декабря, мы сделаем объявление о закрытии премии. В январе приступим к закрытию фонда "Русский Букер"», — сказал Шайтанов.

В 2018 году премия «Русский букер» из-за отсутствия спонсора не вручалась.

«Русский букер» был создан в 1991 году по инициативе Британского Совета в России как проект, аналогичный британской Букеровской премии. Первое вручение состоялось в 1992 году.

В 2017 году «Русского букера» получила писательница Александра Николаенко за роман «Убить Бобрыкина. История одного убийства».