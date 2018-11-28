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Премию «Русский букер» могут закрыть в 2019 году из-за отсутствия финансирования

Культура

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Литературную премию «Русский букер» могут закрыть в январе 2019 года из-за отсутствия финансирования, сообщает ТАСС. 

Литературный секретарь премии Игорь Шайтанов рассказал агентству, что в настоящее время не удалось найти спонсора и заручиться поддержкой бизнеса. По его словам, на поддержание «Русского Букера» нужно 10 миллионов рублей. 

«Если договор не будет заключен до середины декабря, мы сделаем объявление о закрытии премии. В январе приступим к закрытию фонда "Русский Букер"», — сказал Шайтанов. 

В 2018 году премия «Русский букер» из-за отсутствия спонсора не вручалась. 

«Русский букер» был создан в 1991 году по инициативе Британского Совета в России как проект, аналогичный британской Букеровской премии. Первое вручение состоялось в 1992 году. 

В 2017 году «Русского букера» получила писательница Александра Николаенко за роман «Убить Бобрыкина. История одного убийства».

Теги:
em, литература, финансирование, премия
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