Навальный запустил проект «Умное голосование». Он должен объединить оппозицию, чтобы победить «Единую Россию» в регионах

Оппозиционный политик Алексей Навальный объявил о запуске проекта «Умное голосование», который, по его словам, поможет объединить усилия оппозиции и выбрать сильных кандидатов, которые составят конкуренцию «Единой России» на региональных выборах.

«Сами партии не могут договориться и выставлять единого кандидата против «Единой России». Зато об этом можем договориться мы. Мы разные, но у нас одна политика — мы против монополии «Единой России». Все остальное — математика. Если мы все поступим по-умному и проголосуем за сильнейшего из кандидатов, то он выиграет, а единоросс — проиграет», — объясняет Навальный.

Использовать «Умное голосование» голосование Навальный предлагает на предстоящих выборах в Москве и в Петербурге. По словам политика, команда проекта, основываясь на результатах предыдущих выборов в регионе и текущих социологических опросах, будет определять наиболее сильного кандидата, а затем предложит избирателям отдать за него свой голос.

В сентябре 2019 года в нескольких регионах России пройдут прямые выборы глав субъектов, депутатов законодательных органов государственной власти, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы. В Москве выберут депутатов в Мосгордуму, а в Петербурге —муниципальных депутатов.