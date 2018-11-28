Суд в Крыму арестовал всех украинцев, задержанных после конфликта в Керченском проливе

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца оставшихся девять украинских моряков, задержанных российскими пограничниками во время инцидента у берегов Крыма.

Днем ранее следствие заявляло, что разделило задержанных на рядовой состав, меру пресечения которым суд избрал вчера, и офицерский, которых судили сегодня. Однако никакой разницы в обвинении не последовало, всех украинских военных подозревают в незаконном нарушении российской границы по части 3 статьи 322 УК РФ.

Кроме моряков среди арестованных сегодня был сотрудник СБУ Андрей Драч, защита которого заявила о неподсудности дела гражданскому суду, поскольку, по мнению адвоката, все задержанные должны быть признаны военнопленными. Об этом же говорили и адвокаты других арестованных, однако суд решил на эту тему не дискутировать и ходатайство защиты не удовлетворил.

Адвокат капитана Олега Мельникова Эдем Семедляев также указывал суду, что срок задержания его подзащитного формально истек, но суд не позволил даже подать ходатайство на этот счет. Мельников был единственным из задержанных, кто потребовал переводчика. Он говорил и заполнял документы строго на украинском языке.

Всех арестованных доставили в СИЗО Симферополя, где они будут находиться во время следствия. Трое раненых военных, которые находятся в Керчи, по словам уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной, будут этапированы в изолятор временного содержания (ИВС) через 3-4 дня.

Накануне Керченский городской суд арестовал на два месяца трех украинских моряков Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороку, раненых в результате захвата российскими пограничниками. Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу на два месяца до 25 января еще 12 украинских моряков.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. Российская сторона заявляет, что корабли незаконно пересекли границу, так как Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев же утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа.

После инцидента Украина обвинила Россию в «ведении агрессивной войны», объявила военное положение в приграничных с Россией областях и ввела ограничения на КПП в Херсонской области для россиян, выезжающих или въезжающих на полуостров.