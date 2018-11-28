Danske Bank предъявили предварительные обвинения в отмывании денег

Прокуратура Дании предъявила предварительные обвинения в отмывании денег банку Danske Bank, сообщается на сайте организации.

В сообщении сказано, что предварительные обвинения предъявлены по четырем пунктам на основании расследования, которое началось в августе 2018 года. Оно охватывает период с февраля 2007 года по конец января 2016 года и касается эстонского филиала Danske Bank.

Банк отметил, что организация готова сотрудничать с правоохранителями.

«В последние годы мы предприняли ряд инициатив, и ситуация в настоящее время сильно отличается от того, что было во время подозрительной деятельности в Эстонии. Мы будем и впредь уделять первоочередное внимание этой области», — приводятся на сайте Danske Bank слова исполняющего обязанности генерального директора организации Джеспера Нильсена.

Дополнительных комментариев у банка на время проведения расследования нет.

Напомним, в августе Эстония начала расследование отмывания денег через эстонский филиал Danske Bank по заявлению главы инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Он потребовал возбудить против банка уголовное дело.

В мае финансовая разведка эстонской полиции опубликовала ежегодный доклад, из которого стало известно, что за 2011-2016 годы через банки страны было отмыто более 13 миллиардов евро. В основном деньги шли из России, Азербайджана и Молдавии.

Конкретные банки в докладе не назывались, однако из предыдущих расследований стало известно, что в отмывании средств был задействован эстонский филиал Danske Bank. В 2017 году его оштрафовали на 1,7 миллиона евро за несоблюдение европейского законодательства о борьбе с отмыванием денег.