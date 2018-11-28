Приписанный ЦАР кредит ВТБ оказался долгом резидентов Кипра

Самыми крупными должниками российского банка ВТБ являются резиденты Кипра, за этой страной теперь числится задолженность, которая ранее была ошибочно приписана Центральноафриканской республике (ЦАР). Это следует из исправленной отчетности банка, обратил внимание РБК.

«Подчеркиваем, что ВТБ не ведет абсолютно никаких операций с ЦАР и у нас нет exposure (доли кредитов на одного заемщика или на одну категорию заемщиков — ред.) такого объема на эту страну», — сообщили в банке.

Долговые обязательства резидентов Кипра составили 1,036 триллиона рублей. Новые данные по этой стране, отмечает РБК, получаются сложением задолженностей, числящихся в опубликованной 27 ноября отчетности за ЦАР и за Кипром. В исправленном отчете также нет информации о займах на сумму 10,9 миллиардов рублей, выданных Папскому престолу Ватикана.

Напомним, ВТБ в последнем квартальном отчете, опубликованном 27 ноября, сообщил о выдаче ЦАР кредита в 12 миллиардов долларов. На это обратило внимание агентство Reuters. В ВТБ цифру назвали технической ошибкой, представитель правительства ЦАР Анже Максим Казагуй также подверг сомнению эту информацию, так как числившаяся за страной сумма долга «превышает всю долговую нагрузку страны».