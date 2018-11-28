Путин подписал закон о смягчении правил показа фильмов на международных кинофестивалях

Президент России Владимир Путин подписал закон, который смягчает правила показа фильмов на международных кинофестивалях. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый закон устанавливает, что фильмы без прокатного удостоверения могут показываться на включенных в перечень правительства международных кинофестивалях, длительность которых составляет от 3 до 15 дней. При этом та или иная картина без прокатного удостоверения может быть показана не более пяти раз.

Также, согласно новому закону, разрешается показывать фильмы без прокатного удостоверения в культурно-просветительских целях музеями, выставочными залами и образовательными организациями. Прокатное удостоверение также не потребуется при показе зарубежных картин в рамках культурного обмена между Россией и другой страной на межгосударственных мероприятиях.

Законопроект о смягчении правил показа фильмов на кинофестивалях был одобрен Госдумой в первом чтении в октябре. Председатель комитета по культуре Елена Ямпольская отмечала, что многие принятые ранее нормы носят рациональный характер, но «этими изменениями введены лишние регулирующие фильтры, которые фактически отсекли от зрителя целый ряд международных кинофестивалей, которые проводятся на территории нашей страны».

Закон, регулирующий проведение кинофестивалей, Госдума приняла в третьем чтении 26 июля. У здания Совета Федерации проходили одиночные пикеты против ужесточения правил работы кинофестивалей. Представители киноиндустрии также обращались к Путину с просьбой не подписывать закон о правилах проведения кинофестивалей, однако российский президент подписал его 4 августа.