В крымской больнице распространили рекомендации по распознаванию людей, готовящих теракты
Антон Наумлюкжурналист
В городской больнице поселка Старый Крым в Крыму администрация распространила среди персонала методические рекомендации «Как распознать террориста-смертника» с описанием признаков, по которым можно, по мнению составителя документа, узнать желающего совершить теракт. Судя по описаниям таких признаков, это может быть лишь мусульманин.
Так, например, мужчина террорист-смертник, считает автор методички, использует белый цвет в одежде, «который в соответствии с мусульманскими традициями свидетельствует о том, что человек идет на "Самопожертвование"», а также может носить шорты и другую одежду «европейской моды», «несмотря на то, что в исламе такой стиль одежды не принят». А женщина, согласно методичке, носит «традиционный платок».
Методические рекомендации, по словам одного из сотрудников, находятся в каждом отделении клиники.