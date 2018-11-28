В крымской больнице распространили рекомендации по распознаванию людей, готовящих теракты

В городской больнице поселка Старый Крым в Крыму администрация распространила среди персонала методические рекомендации «Как распознать террориста-смертника» с описанием признаков, по которым можно, по мнению составителя документа, узнать желающего совершить теракт. Судя по описаниям таких признаков, это может быть лишь мусульманин.

Фотографии методических рекомендаций предоставлены сотрудником больницы

Фотографии методических рекомендаций предоставлены сотрудником больницы

Так, например, мужчина террорист-смертник, считает автор методички, использует белый цвет в одежде, «который в соответствии с мусульманскими традициями свидетельствует о том, что человек идет на "Самопожертвование"», а также может носить шорты и другую одежду «европейской моды», «несмотря на то, что в исламе такой стиль одежды не принят». А женщина, согласно методичке, носит «традиционный платок».

Методические рекомендации, по словам одного из сотрудников, находятся в каждом отделении клиники.