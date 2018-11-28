Хаски решил отдать собранные с помощью концерта в его поддержку деньги музыкантам и правозащитникам

Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) сообщил, что средства, собранные с помощью концерта в его поддержку «Я буду петь свою музыку», который прошел в Москве 26 ноября, пойдут на помощь другим музыкантам, оказавшимся под преследованием, и правозащитным организациям.

Обращение Хаски опубликовал в своем инстаграме. Он поблагодарил рэперов Noize MC, Басту и Оксимирона за организацию концерта.

«Оказалось, что мы, музыканты, тоже имеем цеховую солидарность. Спасибо всем, кто мне помогал, и кто меня поддерживал», — сказал он.

Среди организаций, которым отдадут часть собранных денег, Хаски назвал «Агору» и «Открытую Россию», которые оказывали ему помощь во время задержания и суда, а также правозащитный портал «Медиазона».

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Напомним, суд Краснодара 22 ноября арестовал музыканта на 12 суток за то, что он зачитал рэп на крыше автомобиля. Его признали виновным в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию полиции (ч. 2 ст. 20.1 КоАП) и в отказе пройти медицинское освидетельствование (ч. 1 ст. 6.9 КоАП). По второй статье Хаски назначили трое суток ареста. По закону они шли одновременно с первым наказанием.

Дело об организации несанкционированного массового мероприятия (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП) прекратили в связи с отсутствием состава правонарушения. Сам Хаски не признал вину. 26 ноября суд отменил административный арест рэпера.

Хаски задержали у краснодарского клуба Bounce 21 ноября, где был отменен его концерт из-за предупреждения прокуратуры, обнаружившей в песнях рэпера призывы к суициду, насилию, экстремизму и пропаганду наркотиков. Музыканта отвезли в отдел полиции после того, как он исполнил несколько своих песен перед фанатами, забравшись на крышу автомобиля.