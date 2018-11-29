На президентских выборах в Грузии победила Саломе Зурабишвили

В Грузии прошел второй тур президентских выборов: после подсчета 100% бюллетеней победу на них одержала независимый кандидат Саломе Зурабишвили. Об этом свидетельствуют данные грузинской центральной избирательной комиссии.

Кандидат, которую поддержала правящая партия «Грузинская мечта» набрала 59,56%. За ее соперника, кандидата от оппозиции Григола Вашадзе отдали голоса 40,44% проголосовавших. Общая явка на выборах составила 56,23% избирателей.

В конце октября в Грузии прошел первый тур голосования. Однако ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, необходимых для победы в этом туре. По данным ЦИК, явка на президентских выборах составила 46,74%, в голосовании приняли участие более 1,6 миллиона человек.

Президент в Грузии избирается на шесть лет. Это были последние прямые выборы в стране. С 2023 года главу государства будут избирать 300 делегатов.

Напомним, Саломе Зурабишвили родилась в Париже. Она работала в МИД Франции. В 2003 году стала послом Франции в Грузии, а через год стала главой грузинского МИД. В 2010 году Зурабишвили возглавила комиссию Совета Безопасности ООН по вопросу санкций против Ирана. Спустя шесть лет была избрана в парламент Грузии.