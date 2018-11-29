Россию признали лидером по распространению ВИЧ среди европейских стран

Россия признана лидером среди стран Европы по темпам распространения ВИЧ за 2017 год, говорится в докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно докладу, в общей сложности зафиксировали около 160 тысяч новых случаев ВИЧ: 130 тысяч в Восточной Европе, при этом в России обнаружено 104 тысячи больных.

Эксперты утверждают, что на каждые 100 тысяч человек в России приходится 71,1 больной ВИЧ, на Украине 37 случаев, в Белоруссии — 26,1, в Молдавии — 20,6. Самые низкие показатели зафиксировали в Боснии и Герцеговине — 0,3, Словакии — 1,3 и Словении — 1,9.

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По словам регионального директора по Восточной Европе и Азии Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) Виней Салдан, в России наблюдаются сложности с лечением людей, больных ВИЧ. «Если учитывать, что на конец 2017 года, по оценочным данным, людей с ВИЧ было почти 1 млн человек, то охваченных лечением порядка 400 тыс. человек, то есть 40%», — сказал эксперт.

По его мнению, в стране должны принять срочные меры, разработать федеральную программу по непрерывному лечению больных. Однако, по его словам, в стране не хватает ресурсов. Согласно данным Федерального центра СПИД при Роспотребнадзоре, в 2017 году в России с ВИЧ-инфекций живет около 1 млн человек.