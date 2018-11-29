СМИ назвали имена бизнесменов из нового «списка Титова»

В новый список бизнесменов, которых правоохранительные органы могут необоснованно преследовать в России и который бизнес-омбудсмен Евгений Титов должен передать президенту страны, вошли гендиректор ООО «Афина» Юлия Макурина, бизнесмен из Перми Андрей Марков и председатель жилищного кооператива в Ленинградской области Владимир Артюшин. Об этом РБК рассказали два источника, знакомые с документом.

РБК также сообщил некоторые подробности об этих бизнесменах. О компании Макуриной СМИ сообщали, что она связана с делом о незаконном завладении зданиями ОАО «Научно-исследовательский институт эластомерных материалов и изделий» в центре Москвы. Артюшина следователи обвиняют в мошенничестве при сборе денег с участников собственного жилищного кооператива «Березки» за подключение коммуникаций. Макарова следственные органы связывают с попыткой захватить имущественный комплекс в Ростове-на-Дону.

В пресс-службе аппарата омбудсмена заявили, что на данный момент работают над обращениями от 52 предпринимателей. Собеседник издания подчеркнул, что работа над четырьмя обращениями будет прекращена, среди них дела Евгения Рыжова, Дмитрия Гордеева, Виктора Ламаша и Азамата Кильдигушева.

Ранее Рыжов, Ламаш и Кильдигушев публично выступили против назначения генерал-майора Александра Прокопчука на должность главы Интерпола. Прекращение работы над их делами они сами связывают именно с этим выступлением.

Однако в пресс-службе отрицают наличие этой связи. «Общая позиция правоохранительных органов и экспертного сообщества сформирована окончательно — пересмотреть ранее принятые процессуальные решения в отношении этих заявителей невозможно», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, в феврале 2018 года, незадолго до президентских выборов, Титов встретился в Лондоне с бизнесменами, уехавшими из России из-за уголовного преследования. После этого он объявил о существовании списка предпринимателей, желающих вернуться на родину, который он передал президенту России Владимиру Путину.

Некоторым из них удалось вернулась в Россию. В отношении других расследование продолжается, но уже без применения лишения свободы. Позднее Генпрокуратура подтвердила законность возбуждения дел против 25 фигурантов списка.

В середине ноября омбудсмен заявил о существовании еще одного списка предпринимателей, которые скрываются от следствия за границей, но хотят вернуться в Россию. Всего заявок от бизнесменов было подано более 40, однако, по словам Титова, он оказывает поддержку не всем.