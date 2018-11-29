РИА Новости: на встречу Путина и Трампа отвели более двух часов

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа должна пройти 1 декабря, а ее продолжительность составит более двух часов. Об этом РИА Новости рассказал источник в одной из делегаций.

«Встреча Путина и Трампа запланирована на 17.30 мск 1 декабря в Аргентине на полях саммита G20», — утверждает собеседник агентства.

Ранее в Кремле заявили, что подготовка к встрече продолжается и об ее отмене официальной информации не получали. Вопрос о судьбе саммита Путина и Трампа возник после высказывания американского лидера о ситуации с задержанием украинских кораблей в Азовском море.

«Я получу полный отчет [об инциденте] сегодня ночью. И это будет определяющим фактором. Может быть, у меня не будет встречи (…) Увидим это, все зависит от содержания отчета», — заявил Трамп накануне. Он также добавил, что ему не нравится «вся эта агрессия».

«Если он называет агрессией действия украинских военных кораблей — это одно. Можно спорить, была это агрессия или нет. Если он называет агрессией действия российских пограничников по пресечению попыток нарушения государственной границы России — это другое. Мы с этим не согласны», — отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

До этого пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявляла, что Трамп готовится к встрече с Путиным в Аргентине во время саммита G20. По словам советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, лидеры двух стран продолжат обсуждать вопросы, затронутые во время предыдущей встречи в Хельсинки.

В свою очередь, Песков утверждает, что план переговоров «в целом готов», при этом глава российского МИД Серей Лавров призывает «не ожидать сенсаций» от этой встречи.