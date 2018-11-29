«Нельзя убить или заставить совершить преступление по интернету». В СК призвали «не демонизировать» роль интернета

Интернет никогда не играл главную роль в совершении преступлений, в том числе при совершении детских суицидов, так как на это влияет «комплекс причин», заявил в интервью газете «Известия» старший помощник главы Следственного комитета, генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров.

«Нельзя убить или заставить совершить преступление по интернету. В большинстве случаев ребенок принимает решение о лишении себя жизни под воздействием сразу нескольких факторов в условиях длительной психотравмирующей ситуации и отсутствия понимания и поддержки со стороны окружающих», — сказал Комиссаров.

По его мнению, интернет выступает только средством коммуникации, поэтому не стоит его «демонизировать». В связи с предложениями о различных запретах в интернете и разработке устройств и приложений, которые возникают после совершения громких преступлений, Комиссаров заявил, что кому-то «кажется проще что-то быстро запретить, а не создать реально работающую программу».

«Но ведь эти предложения никогда до конца не решают проблемы. Невозможно полностью спрятать детей от всех угроз реальной жизни и реального мира. Надо научить, как в нем выжить и как эти угрозы преодолевать. К тому же все это уже проходили», — заключил помощник главы СК.

Он также рассказал о проведении исследования о детских суицидах, которое проводили ученые Санкт-Петербургского государственного университета по заказу Следственного комитета. Эксперты также пришли к выводу, что интернет не играл решающую роль при совершении этих преступлений. Согласно статистике СК, в 2017 году совершили самоубийство 583 подростка, за девять месяцев 2018 года жизнь покончили 583 несовершеннолетних.

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Напомним, в ноябре в МВД заявили о создании рабочей группы при Бюро специальных технических мероприятий (БСМТ) для борьбы с радикализацией молодежи посредством интернета. Она будет совершенствовать меры по поиску лиц, которые склоняют несовершеннолетних к суициду и вовлекают их в различные радикальные и криминальные сообщества.