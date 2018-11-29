Независимым сетям заправок разрешили поднять цены на топливо на 4% выше крупных нефтяных компаний

Владельцы независимых сетей АЗС (т.е. занимающиеся только розничной продажей нефти) смогут повысить цены на своих «колонках» до уровня, на 4% больше, чем на заправочных станциях крупных нефтяных компаний. Об этом представители АЗС договорились на совещании 28 октября с вице-премьером Дмитрием Козаком, передает РИА Новости.

В соглашении, подписанном правительством с крупными нефтяными компаниями в начале ноября, содержалась ошибка, объяснил в разговоре с «Коммерсантом» президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. Там говорилось, что независимые АЗС могут продавать топливо не более чем на 4% «индикативного уровня цен», под которым понималась не розничная, а мелкооптовая стоимость топлива.

По подсчетам главы Независимого топливного союза Павла Баженова, теперь независимые АЗС смогут повысить цены на 3,49 рубля за литр бензина АИ-92 и на 3,59 рубля за литр АИ-95, пишет РБК. Это позволит им увеличить маржу до 8–9% вместо прежних 4–5%.

При этом представитель ФАС рассказал РБК, что не ожидает роста цен на заправках в связи с этим уточнением. Опрошенные изданием владельцы заправок также сказали, что не будут пользоваться возможностью и так сильно повышать цены.

Напомним, десять крупнейших нефтяных компаний на совещании 31 октября согласились сдерживать как розничные, так и оптовые цены на уровне начала июня как минимум до конца года. Вице-премьер Дмитрий Козак отмечал, что если договоренности нарушит хотя бы одна компания, будут введены ограничительные меры по поставкам на экспорт, которые могут обойтись им, по подсчетам РБК, в 420 миллиардов рублей в год.

Козак, как писал «Коммерсант», также поручил ФАС проводить проверку независимых АЗС на предмет завышения цен на топливо. Тех, кто по итогам проверки будет признан монополистом в регионе, планировалось также обязать заморозить цены в рознице.