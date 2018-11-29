В Екатеринбурге полиция изъяла из школы рисунки ко дню толерантности. На одном из них изображались однополые пары

В Екатеринбурге сотрудники отдела полиции №15 изъяли из школы №115 для проверки 17 детских рисунков для конкурса «Толерантный мир». На некоторых из них изображались однополые пары.

Первым о выставке сообщил сайт URA.ru, назвав это «конкурсом плакатов с изображением геев и лесбиянок». При этом издание уделило внимание только одному рисунку: на нем были изображены силуэты трех пар, двух девушек, двух мужчин и мужчины с девушкой, а также присутствовала надпись «Нам не дано выбирать внешность, ориентацию, расу. Мы все по-своему уникальны».

Фото: URA.RU

На других плакатах изображались люди разных национальностей, планета, а еще на некоторых, как пишет URA.ru, радужный флаг — интернациональный символ ЛГБТКИАП+.

«В связи со множеством негативных откликов со стороны родителей, сотрудники отдела полиции № 15 провели проверку в школе. Все работы учеников направлены на экспертизу», — заявил «Новой газете» руководитель отдела общественных связей ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Представитель департамента образования администрации города расказала, что на описанном выше рисунке изображались «люди разных национальностей, с разной внешностью» и никакой пропаганды «нетрадиционных ценностей» не было. На всех рисунках выставки «дети рисовали солнце, земной шар, цветы, детей разных национальностей, флаги разных стран». Несмотря на это, с педагогом, устраивавшим выставку, обещали провести «разъяснительную работу».