Конгрессмены США создали Акт для остановки ядерной агрессии России

Два конгрессмена США Том Коттон и Лиз Чейни представили Акт по остановке ядерной агрессии России. Об этом сообщается на сайте Коттона.

Целью документа является ограничение наращивания Россией ядерного арсенала.

По мнению конгрессмена, существующий договор СНВ-3 не может ограничивать ядерные вооружения России. Коттон считает, что президент России Владимир Путин «ведет нечестную политику в рамках существующих договоров, таких как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, наращивая свой ядерный арсенал и переписывая свод правил о ядерной триаде, внедряя новые способы нанесения ядерного удара».

«Ни при каких обстоятельствах Соединенные Штаты не должны соглашаться на продление договора СНВ-3 после истечения нынешнего срока в 2021 году без существенных изменений», — заявила Лиз Чейни. Она назвала документ «глубоко ошибочной сделкой, согласованной администрацией (экс-президента США Барака — ред.) Обамы».

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Напомним, Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, вступил в силу в 2011 году. Обе стороны обязались к 5 февраля 2018 года сократить ядерные арсеналы.

Позднее и США, и Россия критически высказывались о самом договоре и о его исполнении. Так, Дональд Трамп ранее критиковал СНВ-3: «Просто еще одна плохая сделка, которую заключила наша страна», — заявлял он в 2017 году. В МИД России в своем заявлении в феврале усомнились в точности подсчета американской стороны — те якобы переоборудовали часть пусковых установок морских ракет Trident II и тяжелых бомбардировщиков В-52Н таким образом, что сохраняется возвратный потенциал.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении страны выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его мнению, Россия нарушала договор о РСМД «в течение многих лет». Трамп сказал, что США не допустят нарушения договора и не позволят России «делать оружие». Россия, в свою очередь, все обвинения отвергает.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что планы США по выходу из ДРСМД вызывают обеспокоенность у России, поскольку подобные шаги сделают мир более опасным.

Договор о РСМД был подписан между США и СССР 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Согласно документу, обе страны обязались за три года уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000–5500 км) и меньшей (500-1000 км) дальности, а также не иметь таких ракет в будущем.