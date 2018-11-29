Саудовская Аравия подписала с США соглашение о покупке системы ПРО на 15 млрд долларов

Саудовская Аравия 26 ноября подписала с США соглашение о покупке американской системы противоракетной обороны THAAD на сумму в 15 миллиардов долларов. Об этом Reuters сообщил представитель Госдепартамента США.

Сделка включает в себя 44 пусковых установки THAAD, ракеты и другое необходимое оборудование. Обсуждения о продаже этой системы противоракетной обороны велись с декабря 2016 года и могли сорваться из-за общественного возмущения убийством журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Представитель Госдепартамента объяснил агентству, что эта сделка будет поддерживать «долгосрочную безопасность Саудовской Аравии и региона Персидского залива перед лицом растущей угрозы баллистических ракет от иранского режима и поддерживаемых Ираном экстремистских группировок».

Хотя Конгресс США одобрил продажу системы THAAD саудитам еще в прошлом году, 28 ноября Сенат поддержал идею принятия резолюции о прекращении военной поддержки США для возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в гражданской войне в Йемене. Помимо убийства Хашогги, сенаторы обвиняли саудитов и в гуманитарном кризисе в Йемене, отмечает The New York Times.

Некоторые из сенаторов, которые голосовали за это предложение, сказали «Би-би-си», что поддерживают коалиционные усилия в Йемене. Однако своим решением они хотели продемонстрировать глубокое неодобрение тем, как администрация президента Трампа реагировала на убийство Хашогги, к которому причастен, по данным Центрального разведывательного управления (ЦРУ), наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Как отмечает радиостанция, на США приходились более 60% импорта оружия в Саудовскую Аравию. После убийства Хашогги президент Трамп отказался разрывать обязательства между странами: в прошлом году они договорились о покупке вооружения на 110 миллиардов долларов, однако к октябрю, как отмечали СМИ, был подписан лишь один из них — на 14,5 миллиардов.