«Я вижу, как эти ребята "заводят" молодежь»: Швыдкой и Нарышкин предложили Минкульту выделять гранты рэперам

Директор Службы внешней разведки и председатель оргкомитета по поддержке литературы Сергей Нарышкин предложил министерству культуры поддерживать рэп-исполнителей правительственными грантами. В этом его поддержал представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, пишет ТАСС.

«Тема рэперства привлекла внимание оргкомитета, и я подумал:

может быть, стоит министерству культуры подумать над грантовой поддержкой современной формы поэтического и музыкального творчества?»

— сказал Нарышкин на заседании оргкомитета по поддержке литературы в Центральном доме художника.

Михаил Швыдкой поддержал его инициативу и добавил, что «власть не должна общаться с представителями этой субкультуры исключительно на языке запретов».

Он также рассказал о своем недавнем посещении концерта рэпера Noize MC: «Там были тысячи молодых людей. Это литература сегодняшнего молодого поколения. С этими ребятами надо налаживать диалог. Зайдите в интернет и посмотрите, какое количество людей читает и слушает это.Я вижу, как эти ребята "заводят" молодежь... это параллельный мир, существующий рядом, и не обращать на него внимания нельзя».

Напомним, в последнее время после давления правоохранительных органов на владельцев клубов и концертных площадок были сорваны концерты музыкантов Элджея, Jah Khalib, Ганвеста, Монеточки, Matrang и группы «Френдзона».

Концерты рэпера Хаски также неоднократно отменяли в Ростове-на-Дону и в Волгограде, а в Краснодаре его вовсе задержали — из-за того, что он после срыва концерта исполнил несколько своих песен перед фанатами, забравшись на крышу автомобиля. Суд Краснодара за это арестовал музыканта на 12 суток, однако впоследствии решение отменили.

В прошлом году российские чиновники активно пытались наладить сотрудничество с популярными видеоблогерами. Тогда в Госдуме даже прошли парламентские слушания по молодежной политике, на которых выступила известный видеоблогер Саша Спилберг, а затем в нижней палате парламента собрал Совет блогеров, на котором, помимо прочих, выступала дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова.