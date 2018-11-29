Bloomberg: арестованная в США россиянка Бутина может заключить сделку с американскими властями

Россиянка Мария Бутина, которую в США обвиняют в незаконной работе иностранным агентом, может заключить сделку с властями, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ, который был подан в Федеральный суд Вашингтона.

Агентство пишет, что Бутина и власти США в прошении, поданном судье, попросили дать время для работы над «финальным соглашением». Детали возможной сделки не раскрываются.

В среду, 28 ноября, судья Таня Чуткан, отклонила прошение Бутиной о переводе из одиночной камеры, отмечает Bloomberg.

Напомним, россиянку задержали в июле в Вашингтоне. Бутину обвинили в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации, до этого ей также вменялся сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации. Максимальное наказание по этим статьям — 15 лет лишения свободы.

Согласно тексту обвинения, Бутина, работая от имени «российского чиновника», предпринимала попытки по установлению неофициальных контактов с американскими политиками и политическими организациями.