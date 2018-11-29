В правительстве задумались о создании мобильного приложения для предъявления паспорта и прав

В российском правительстве обсуждают создание мобильного приложения, в котором можно будет хранить паспортные данные, сообщает ТАСС.

По словам вице-премьера Максима Акимова, речь идет о случаях предъявления паспорта для совершения различных юридически значимых операций. Также правительство обсуждает идею предъявления водительских прав с помощью мобильного приложения.

«Нам нужно будет, я полагаю, несколько форм-факторов. По крайней мере точно мобильное приложение, которое содержало бы в себе безопасные, надежные, но тем не менее современные формы предъявления документа», — сказал Акимов во время выступления на форуме «Россия зовет!».

Акимов сообщил, что в процессе выдачи новых паспортов будет задействована государственная система «Мир». В настоящее время на ее базе уже выдаются загранпаспорта со специальными чипами.

О планах правительства организовать выдачу электронных паспортов с 2019 года писала газета «Ведомости». По данным издания, стоимость реформы по переводу россиян на электронные паспорта предварительно оценивается в 114,4 миллиардов рублей до 2024 года, которые планируют возместить за счет госпошлин на получение нового документа.

Позже в Минкомсвязи рассказывали о проекте по созданию электронных паспортов. В министерстве отмечали, что новая форма паспорта будет представлять собой пластиковую карточку с фотографией человека и встроенным чипом. Владеть одновременно и бумажным, и цифровым паспортом будет нельзя.

«Мы не стремимся к тому, чтобы как на флешку записать на электронный паспорт максимум данных и все собрать в нем воедино», — заявил директор департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи Андрея Черненко (в то время как «Ведомости» утверждали, что новый паспорт даст доступ «ко всей информации о человеке, которая есть у государства»).