В Следственном комитете появятся отделы для расследования врачебных ошибок

В Следственном комитете (СК) появятся специальные отделы для расследования ятрогенных преступлений (врачебных ошибок — ред.). Соответствующий приказ подписал председатель СК Александр Бастрыкин, с ним ознакомился РБК.

В ведомстве появятся 28 новых сотрудников: девять — в Центральном аппарате СК и по три в управлении по Санкт-Петербургу, Нижнему Новгороду, Екатеринбургу, Новосибирску и Хабаровску. Отделы также появятся в Москве и Подмосковье.

Раньше в структуре СК не было отделов, которые бы на этом специализировались. В ведомстве РБК объяснили, что новые должности в штате появились в результате подготовки к принятию статей о врачебных ошибках в Уголовный кодекс — «ненадлежащее оказание медицинской помощи» (ст. 124.1 УК) и «сокрытие нарушения оказания медицинской помощи» (ст. 124.2 УК).

СК предложил ввести специализированные статьи в июле. По словам президента Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля, это позволит в дальнейшем не судить врачей по статьям о причинении смерти (ст. 109 УК) или вреда здоровью (ст. 118 УК) по неосторожности или по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

Летом председатель СК также предлагал создать при ведомстве специальную группу, которая будет помогать в расследовании уголовных дел о врачебных ошибках и ставил задачу перед отделами организовать судебно-медицинские исследования сложных экспертиз, в том числе по медицинским документам.

Как писал РБК, с 2015 года СК ведет статистику по ятрогенным преступлениям наряду с коррупционными и террористическими. Хотя ведомство не публикует ее, однако в 2016 году Александр Бастрыкин рассказал, что за шесть месяцев СК возбудил 419 уголовных дел.

В апреле Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, которую до этого приговорили к двум годам колонии общего режима. Женщину обвиняли в ошибке при проведении биопсии костного мозга пациенту, который после этого скончался. Дело вызвало широкий общественный резонанс, за женщину вступались ее коллеги, Леонид Рошаль, мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин.