Петербургские психиатры не нашли отклонений у историка Юрия Дмитриева

Эксперты петербургской психиатрической больницы №6 не нашли отклонений у главы карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева, сообщил ТАСС его адвокат Виктор Ануфриев.

«Результаты есть, все нормально. Отклонений нет у него», — сказал Ануфриев.

ТАСС отмечает, что в феврале 2018 года специалисты исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского также не обнаружили у Дмитриева никаких отклонений. В июле 2018 года главу карельского «Мемориала» направили на судебную сексолого-психиатрическую экспертизу в Петербург.

В разговоре с «Новой газетой» Ануфриев рассказал, что результаты экспертизы, которую провели петербургские специалисты, появились несколько месяцев назад. По словам адвоката, они «были в сентябре, может быть, даже раньше».

Ануфриев сказал ТАСС, что рассмотрение уголовного дела против Дмитриева продолжится в городском суде Петрозаводска 18 декабря.

Напомним, главу карельского отделения «Мемориала» арестовали в 2016 году. Ему предъявили девять фотографий, обнаруженных в его компьютере, на которых приемная дочь историка изображена без одежды. Историк утверждал, что фотографировал болезненную девочку обнаженной для контроля ее развития и отчета перед опекой.

В апреле 2018 года суд Петрозаводска оправдал исследователя по этой статье, однако прокуратура обжаловала приговор, после чего дело отправили на пересмотр. Летом 2018 года против историка возбудили новое уголовное дело: помимо создания порнографии он обвиняется в насильственных действия сексуального характера по отношению к своей приемной дочери. 9 октября арест историка продлили до 25 декабря.