В ЕСПЧ направили первую жалобу по делу «Нового величия»

Защита фигуранта дела «Нового величия» Руслана Костыленкова подала в Европейский суд по правам человека жалобу на его арест. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Как говорится в жалобе, 15 марта сотрудники правоохранительных органов пришли в квартиру Костыленкова с обыском, во время которого избили его и пытали. Позже члена «Нового величия» допросили в качестве свидетеля, при этом на допросе присутствовал один из избивших Костыленкова полицейских, который оказывал на него психологическое давление и «давал указания относительно дачи признательных показаний».

На следующий день следствие ходатайствовало об аресте Костыленкова на основании его признательных показаний и показаний свидетелей, которые оказались сотрудниками спецслужб. Суд арестовал Костыленкова сначала до 13 мая, а затем продлевал ему меру пресечения.

В жалобе адвокат Костыленкова Светлана Сидоркина указывает, что молодого человека арестовали незаконно, а срок его содержания под стражей «не является разумным». «Заявитель утверждает, что его заключение под стражу было произведено в отсутствие обоснованного подозрения в том, что он совершил преступление, а также не соответствовало внутригосударственной процедуре», — отмечает адвокат.

Напомним, Руслану Костыленкову вменяют создание экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ) и руководство такой группой (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). Помимо него, фигурантами дела являются еще 9 человек. Согласно материалам дела, человек под ником «Руслан Д.» предложил молодым людям преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу «Новому величию» и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже стало понятно, что он был осведомителем или даже штатным сотрудником спецслужб.

Правозащитная организация «Мемориал» признала обвиняемых по делу «Нового величия» политзаключенными.