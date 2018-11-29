Баптистского пастора из Набережных Челнов оштрафовали за крещение верующих в реке

Набережночелнинский городской суд 23 ноября оштрафовал пастора Церкви евангельских христиан-баптистов «Возрождение» Леонида Поворова на 20 тысяч рублей за проведение обряда крещения в реке Кама. Об этом говорится в заявлении Российского союза евангельских христиан-баптистов.

Обряд проводили 29 июля у берека Камы. Как пишет «Религия и право», на нем присутствовали только верующие — около ста человек. На пастора составили протокол по статье о нарушении порядка проведения общественного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Его адвокат также рассказал chelny-biz.ru, что Поворова обвиняют в крещении верующих без согласования с администрацией города и 25 сентября.

По версии следствия, Поворов во время проведения обряда пытался привлечь внимание окружающих и распространить информацию о своем вероучении.

Как отметили в союзе христиан-баптистов, Поворова задержали и арестовали 22 ноября и на заседание в суд доставили в наручниках, причем до этого Поворов повесток не получал. По их мнению, применение спецсредств было неуместным, и они намерены обжаловать это вместе с приговором по административному делу.

В августе суд в Брянской области оштрафовал баптиста из города Мглин за «незаконное» миссионерство из-за то, что он раздавал своим соседям литературу о вероучении евангельских христиан-баптистов. Соседи в разговоре с изданием «Религия и право» отметили, что действительно получали от него литературу, но на богослужениях не присутствовали.